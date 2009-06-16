В Украине будет своя вакцина против гриппа A/H1N1?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение рассмотреть возможность производства собственной вакцины против гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, рассказывая об итогах встрече с главой государства.

Он рассказал, что сегодня эта вакцина только вырабатывается, а в Украине пока по этому поводу ничего не исследуется. Поэтому, по его словам, необходимо пересматривать научные подходы к производству вакцин.

«Будем делать государственную программу по этому поводу», - сказал он, высказав мнение, что в любом случае эта вакцина должна быть бесплатной для граждан.

Министр отметил, что Президент дал ряд других поручений, которые должны способствовать готовности Украины осенью встретить возможную эпидемию этого вируса или любой другой его формы.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что в течение лета будет проводиться активная работа, которая позволит правильно отреагировать на угрозу.

Пользуясь случаем, он посоветовал гражданам и самим готовиться к эпидемии, в частности, закаляться, употреблять больше витаминов, больше бывать на солнце.

Говоря о случае заболевания гриппом A/H1N1 в Украине, В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день угрозы нет и вирус локализован.

«Наш студент, который оказался медиком, два года работал в США. Он сейчас находится дома, здоров и в его окружении ни у кого не выявлено заболевания», - сказал он.