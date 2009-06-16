Курение нарушает "сахарный" баланс в крови

Исследователи из университета Медицины и Науки Чарльза Дрю в Лос-Анджелесе и из университета здравоохранения в Помоне обнаружили причину того, почему из-за курения увеличивается риск развития сердечной недостаточности или инсульта.

Ученые обнаружили, что никотин вызывает устойчивость инсулина - преддиабетическое состояние, при котором уровень сахара в крови становится выше нормы. Люди, у которых развивается такое состояние, больше остальных рискуют развить сердечнососудистые заболевания.

По словам доктора философии Теодора Фридмана, среди курильщиков высокий процент смертности именно по причине болезней сердца. «Это удивительно, ведь и курение, и никотин вызывают снижение веса, а это должно защищать организм от сердечнососудистых заболеваний», - говорит специалист.

В течение 2 недель ученые изучали последствия двух ежедневных инъекций никотина у 24 взрослых мышей. Мышки, которым кололи никотин, меньше кушали, потому были стройнее мышей из контрольной группы, которым также делали инъекции, но без никотина.

newsland.ru