Минздрав наградит медиков «Крестом Пантелеимона Целителя»

Состоялось заседание Комиссии по вопросам награждения ведомственным поощрительным отличием Минздрава Украины – нагрудным знаком «Крест Пантелеимона Целителя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, среди участников заседания - народный депутат Украины Ольга ГЕРАСИМЬЮК, вице-президент АМН Украины, академик НАН и АМН Украины Юрий КУНДИЕВ, председатель Нацсовета по вопросам здравоохранения населения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК, председатель общественного совета Минздрава Украины Олег МУСИЙ, референт по социальным вопросам Украинской Греко-католической церкви Андрей НАГИРНЯК, директор Департамента медицинских программ МБФ «Украина 3000» Вера ПАВЛЮК, директор Департамента кадровой политики, образования и науки Николай БАНЧУК и др.

Члены комиссии под председательством заместителя министра здравоохранения Украины Василия ЛАЗОРИШИНЦА рассмотрели кандидатуры 15 лучших работников системы здравоохранения, которые многолетним плодотворным трудом, весомыми достижениями в профессиональной деятельности заслужили право на то, чтобы государство отметило их вклад в построение системы здравоохранения. Среди номинаций 2009 года, в которых определялись самые достойные, – «Лучший врач-хирург», «Лучшая акушерка», «Лучший врач-педиатр», «За личный вклад в развитие отрасли», «За благотворительный взнос в здравоохранение».

По результатам заседания были определены 5 номинантов и принято решение рекомендовать Коллегии Минздрава Украины утвердить эти кандидатуры на получение отличия «Крест Пантелеимона Целителя», церемония награждения которых состоится 18 июня во время празднования Дня медицинского работника в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко.