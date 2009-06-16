Когда болят вены

Ведь если не предпринять мер для лечения варикоза нижних конечностей, то он становится причиной развития тромбоза, при котором наблюдается воспалительный процесс в венах, что становится причиной болей, зудом в воспаленных областях, образования уплотнений и т.д.

Все эти симптомы усиливаются при необходимости длительного нахождения в положении стоя или при ходьбе. Если же и в этом случае пустить дело на самотек, то недалеко и доведение ситуации до развития венозной недостаточности и застоя крови, а это уже представляет прямую угрозу не только для здоровья, но и для жизни.

А доводилось ли вам слышать о таком заболевании, как синдром Паджета-Шреттера?

В этом случае речь идет о тромбозе подключичной вены, когда наблюдается отек верхних конечностей, появляется сильная боль в руках, особенно при движении, на них появляется ярко выраженная сетка, а то и выпирания некоторых участков и.т.д.

При этом наблюдается бледность рук, нарушается их чувствительность.

Но, с подобной проблемой чаще сталкиваются представители сильной половины человечества, причем, в молодом возрасте.

Нельзя не упомянуть о таком опасном заболевании, как флебит печеночных вен или синдром Бадда-Киари. В этом случае больные сталкиваются с резкими болями в животе, рвотой, зачастую с примесью крови, желтухой. В этом случае можно столкнуться с печеночной комой и летальным исходом. Определить это заболевание удается при помощи УЗИ и при проведении флебографии, лечение может быть только оперативным, и оно должно быть своевременным.

Еще одним поражением вен является геморрой, в этом случае венозное расширение вен происходит в прямой кишке и заднем проходе. Какими симптомами оно сопровождается, известно практически каждому: боли и зуд при дефекации, возможны кровотечения и т.д. Но, самое страшное заключается в другом, ведь геморрой может перерасти в злокачественную опухоль, что является веским основанием для того, чтобы не начинать самостоятельного лечения. Следует отбросить ложную стыдливость и обратиться за помощью к профессионалу, врачу-проктологу. Именно он примет решение о проведении необходимого лечения, чаще речь идет о консервативном лечении, но, возможно, направление на операции по удалению геморроидальных шишек.

Но и это еще не все, имеет место быть и «тазовый варикоз», когда происходит расширение вен малого таза, обволакивающих внутренние женские органы.

В этой ситуации следует обратить внимание на, повторяющиеся периодически и усиливающиеся при физических нагрузках, боли в нижней части живота, то же самое может наблюдаться при длительной ходьбе, перед месячными, такие боли отдают в пах и поясницу.

Диагностировать это заболевание довольно сложно, так как традиционные методы (УЗИ, анализы) здесь бессильны, это можно сделать при проведении трехмерного и внутривлагалищного ультразвукового обследования.

При лечении заболевания, в целях приостановления дальнейшего его развития, применяются препараты сосудоукрепляющего и разжижающего кровь действия.

Рекомендуется прием витаминов, ношение специального белья и лечебная физкультура. Если же консервативное лечение не приносит результатов, то проводят операцию, восстанавливающую нормальное функционирование вен малого таза.

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