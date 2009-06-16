Любовь и гармония в интимных отношениях смягчают стресс

Любовь и гармония в сексуальных отношениях смягчают последствия стресса на работе. Об этом пишет журнал "Ты и работа" со ссылкой на результаты исследования, проведенного в Гетеборгском университете.

Если в отношениях супругов или партнеров царят поддержка и взаимопонимание, то последствия физических и психических перегрузок на рабочем месте сказываются на организме значительно меньше, чем когда партнерство отмечено негативными явлениями, способными вызывать страх или проблемы со сном.

"Восстановление" - понятие, объединяющее разные способы преодоления рабочего стресса. Оно включает перерывы в работе, расслабление в привычной домашней обстановке. Если у человека не остается времени на отдых и обед, если приходится много работать сверхурочно и брать работу на дом, его самочувствие ухудшается. То же самое происходит, когда в отношениях между людьми наблюдается разлад.

Каких-либо особых различий по профессиональному признаку исследование, в котором приняли участие около 900 человек, не выявило.

Что касается интимной сферы, то ее оценка у мужчин и женщин несколько разнятся. Для женщин качество этих отношений зависит во многом от того насколько ее партнер нежен и заботлив, интересен ли он в плане общения. Для удовлетворенности мужчин основное значение имеет то, что непосредственно относится к сексуальным отношениям, как, например, соответствие реальной интимной жизни их желаниям.

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