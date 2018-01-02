Медицинская реформа напоминает большой эксперимент над украинцами - эксперт

Заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый заявляет, что медицинская реформа в Украине похожа на эксперимент над гражданами страны.

Как пишет ZIK, такое мнение он высказал в эфире телеканала.

«Все то, что делается в медицинской реформе, напоминает эксперимент, мол, попробуем и посмотрим, как оно пойдет. Но за этим «попробуем» стоит жизнь и здоровье человека», - отметил эксперт.

В частности, уточнил он, делать такие вещи, которые заведомо неэффективны для медицинской сферы, - это прямой вред и угроза здоровью украинцев.

«Речь идет о первичной медицине, поскольку выделять недостаточно средств на этот сегмент и говорить, что он заработает с точки зрения повышения качества, доступности и т.п., совершенно нелогично. К тому же, при такой кадровой ситуации, которая есть сегодня, и при том, что система кадрового планирования в стране полностью уничтожена », - отметил эксперт.

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По его словам, Министерство здравоохранения не смогло ответить на запрос, сколько именно семейных врачей придет в первичное звено в 2018 году.

«Есть расчеты, и минимальный предел финансирования, ниже которого система становится неуправляемой в интересах общества, это 7% ВВП и 70% общих расходов на здравоохранение. Сегодня же расходы на здравоохранение составляют 2,5-3,5% ВВП, то есть система в принципе не управляемая обществом», - отметил эксперт.

Представитель Украинского врачебного общества добавил, что для того, чтобы в 2018 году пациенты могли точно получить бесплатную медицинскую помощь в стационарном секторе, нужно, по меньшей мере, 200 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал законы «О государственных финансовые гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327) и «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» (№7117).

По словам президента, ситуация в сфере здравоохранения не может оставаться такой, какой она есть сейчас. «И решительными шагами мы эту ситуацию изменим», - отметил глава государства.