В Киеве хотят реализовать проект по патронатному воспитанию сирот

В Киеве внедряется система патронатного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал соответствующее распоряжение, которым утвердил Положение «О патронатном воспитании».

Решение принято с целью защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Согласно документу, в столице будут проведены организационно-правовые мероприятия по внедрению системы патронатного воспитания детей. Эти мероприятия предусматривают проведение подбора кандидатов в патронатные воспитатели и устройству детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в семьи патронатных воспитателей.

В мэрии напоминают, что патронатное воспитание осуществляется до достижения ребенком совершеннолетнего возраста.