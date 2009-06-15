В Хорватии подтвержден первый случай гриппа A/H1N1
18:28, 15 июня 2009Страна
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Больной уже выздоровел
Хорватия подтвердила первый случай гриппа A/H1N1 на своей территории.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра здравоохранения Хорватии Дарко МИЛИНОВИЧ, заболевший прибыл на прошлой неделе из-за границы и уже поправился.
«У пациента наблюдались симптомы легкого гриппа, и результаты, которые мы получили сегодня, показали наличие вируса A/H1N1. Пациент прошел лечение и поправился. Сейчас он уже на работе», - сказал министр.
Сообщается, что у членов семьи заболевшего симптомы гриппа не наблюдаются - инкубационный период закончился вчера.
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