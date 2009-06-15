В Хорватии подтвержден первый случай гриппа A/H1N1

Хорватия подтвердила первый случай гриппа A/H1N1 на своей территории.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра здравоохранения Хорватии Дарко МИЛИНОВИЧ, заболевший прибыл на прошлой неделе из-за границы и уже поправился.

«У пациента наблюдались симптомы легкого гриппа, и результаты, которые мы получили сегодня, показали наличие вируса A/H1N1. Пациент прошел лечение и поправился. Сейчас он уже на работе», - сказал министр.

Сообщается, что у членов семьи заболевшего симптомы гриппа не наблюдаются - инкубационный период закончился вчера.