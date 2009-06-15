Помогите спасти жизнь 3-летнему Данилке!

Ермоленко Даниилу - 3 года 7 месяцев. Врачи поставили ему много срашных диагнозов: множественные патологии развития головного и спинного мозга, спино-мозговая грыжа, гидроцефалия, лево сторонний вялый пара-порез, S-образные или агенезия почек (под вопросом), синдром эпилепсии, недержание мочи, косолапее, косоглазие, нет жевательного рефлекса, тяжело и плохо глотает, ест пищу молотую на жижу, не ходит не стоит, сидит но очень плохо и не разговаривает!

Как приговор для родителей прозвучало – в Украине с такими болезнями долго не живут, вам не сможет помочь ни один врач, ищите помощи за границей!

Родным Данилке удалось найти клинику в Израиле, им. "Хаима-Шибы", "Аля-Шомер", где смогут вылечить болезни мальчика, обследовать и сделать ряд операций на спинке и ножках. И это - единственный шанс и надежда на выздоровление.

Мама Данилки обращается за помощью ко всем неравнодушным людям. Кто может помочь – советом или средствами обращайтесь, пожалуйста, к Ермоленко Ирине Владимировне.

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