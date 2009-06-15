Таблетки из помидоров спасают от инсульта

Ученые из Кембриджского университета разработали технологию получения таблеток из помидоров, которые способны значительно снизить риск инсультов и сердечных приступов. Присутствующие в этом овоще элементы и прежде всего ликопин /ликопен/ - каротиноид, придающий помидору красный цвет стали основой для препарата атеронон, о начале производства которого объявила биотехнологическая компания Cambridge Theranostics.

Как заявил глава группы экспертов, проверявших свойства препарата, Питер Киркпатрик, "свидетельства благотворного воздействия ликопина, содержащегося в продуктах, входящих в Средиземноморскую диету, хорошо известны". Однако атеронон, по его словам, может быть еще эффективнее в таблетках, отнесенных к биологически активным пищевым добавкам /БАД/, сообщает AMI-TASS.

По сообщению создателей "природного препарата" на презентации в Британском кардиососудистом обществе, предварительные испытания атеронона на 150-ти пациентах дали хорошие результаты, хотя им пришлось "соревноваться" с такими лекарственными средствами как группа статинов.

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