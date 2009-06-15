Житомирщина: на оздоровление и отдых детей - 8 млн грн

В Житомирской области на летний отдых и оздоровление детей направят свыше 8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на торжественном открытии смены спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" сообщила начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации Мария ВЛАСЕНКО.

По ее словам, этим летом в области смогут отдохнуть и оздоровиться 95 тысяч детей, как и в прошлом году.

В то же время, как сообщает территориальное управление Госгорпромнадзора, "далеко не все летние лагеря области готовы к летнему сезону". "Специалисты территориального управления Госгорпромнадзора выявили 317 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда во время целевых проверок 13-ти детских и других оздоровительных заведений области по безопасности их функционирования в летний период", - говорится в сообщении.