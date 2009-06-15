В течение 2008 финансового года, закончившегося 31 марта, 269 японцев официально признаны получившими психические заболевания от переутомления на работе и им положена компенсация от государства, сообщило Министерство здравоохранения и труда Японии. Как показывает отчет этого ведомства, данный показатель возрастает уже третий год подряд.

Общее количество соискателей компенсации составило 927 человек, однако ее получит только 29 проц подавших заявления.

66 человек /62 мужчин, 4 женщины/ покончили с собой или предприняли попытку суицида.

377 человек официально признаны получившими другие тяжелые заболевания из-за переутомления, из них 158 из них умерли, что также больше, чем в предыдущем году. Комментируя эти данные, ответственный сотрудник министерства признал: "Они показывают, что условия труда /в Японии - ИТАР- ТАСС/ все еще остаются тяжелыми".

allhotnews.ru