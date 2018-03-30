Украинские дети питаются мусорной едой

В древние времена, как известно, люди «не заморачивались» с режимом питания, вопрос решался легко и быстро: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу! Тот, кто следовал этому правилу, и чувствовал себя нормально, и выглядел хорошо. В отличие от наших современников. Сегодня проблема лишнего веса, а если точнее, ожирения, беспокоит не отдельных граждан, а целые государства — в США это называют внутренним терроризмом. Не только в Америке, но и в других странах обсуждается вопрос о том, чтобы авиапассажиры с проблемами веса имели право занимать два кресла в самолете — в одно уже не могут втиснуться. В Аргентине недавно приняли решение, которое позволяет толстякам покупать один билет, но занимать два места.

На борьбе с лишним весом люди зарабатывают миллионы. Какие только диеты ни придумывают, чтобы помочь тем, кто хочет иметь стабильный вес и тонкую талию! Тут как нельзя кстати пришлись и сухие завтраки, которые весьма быстро завоевали популярность по всему миру. Они легко потеснили своих конкурентов, в том числе и традиционную крупу, из которой наши бабушки готовили кашу нам на завтрак. У кого из нас есть лишнее время, чтобы с утра стоять у плиты и сторожить кашу, которая так и норовит пригореть или сбежать? Вездесущая реклама предлагает отличный выход в виде сухих завтраков, которые готовятся за пару минут: одной рукой красишь ресницы, а другой заливаешь подушечки или шарики молоком. Через пять минут все готово — и макияж, и утренняя трапеза.

Каких нервов стоит накормить кашей ребенка, который тоскливо размазывает ее по тарелке, и совсем другое дело «завтрак для чемпионов и суперменов, умниц и красавиц», содержащий «силу 12 злаков»! У производителей фантазия бьет ключом, что ни пачка — то яркая картинка для детей с их любимыми героями, условия разных игр и конкурсов, зачастую в упаковки вкладывают мелкие игрушки, из которых можно собрать целую коллекцию.

На маркетинговые «фенечки» ведутся не только дети, но и мамы с бабушками. Немало моих знакомых предпочитают именно сухие завтраки, утверждая, что это идеальный вариант для работающей женщины, незаменимый для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Невзирая на кризис и оскудение семейного бюджета, мамы платят немалые деньги, пребывая в полной уверенности, что дети получают полноценный и полезный завтрак — даже отправляя их на каникулы к бабушке, снабжают любимыми «хрустиками».

Но почему же диетологи и педиатры не разделяют этого восторга? Более того, они настаивают на том, чтобы все эти подушечки и звездочки детям дошкольного возраста вообще не давали, а старшим ограничили бы до одного-двух раз в неделю. Такие рекомендации в свое время подготовили специалисты Института питания Российской академии медицинских наук. Аналогичную позицию занимают и британские эксперты, опираясь на результаты независимого тестирования почти сотни образцов сухих завтраков. Причина очевидна: количество сахара и вредных насыщенных жиров в корн-флейксе и других хлопьях не меньше чем в кондитерских изделиях, которые никому в голову не придет рекомендовать как ежедневный здоровый завтрак. Что полезного получает детский организм после употребления пятидесятиграммовой порции хрустящего «кранша»? Это сахар — не менее трех-четырех чайных ложек, вредные насыщенные жиры — треть допустимой дневной нормы и немного клетчатки — всего лишь семь-восемь процентов суточной нормы.

Естественно, те торговые мар­ки, что были исследованы в Вели­кобритании и в России, продают­ся и у нас. Правда, украинские диетологи и специалисты Минздрава, в отличие от зарубежных коллег, по этому поводу молчат. Поскольку у нас нет своих результатов тестирования, нет рекомендаций, то молчание в данной ситуации выглядит как знак согласия с рекламой, причисляя тем самым сухие завтраки к здоровой пище как для взрослых, так и детей. Получается, чужие результаты исследований и выводы специалистов — для нас не повод для тревоги или, по крайней мере, для усиленного внимания. Неужели то, что продается в Украине, гораздо полезнее и качественнее?

Сухие завтраки настолько активно вошли в нашу жизнь, что просто необходимо знать, что на самом деле прячется в ярких упаковках. Разумеется, кроме игрушек-заманушек для малышей. Совершенно неожиданно информационная помощь пришла, откуда мы и не ожидали. Оказывается, данной проблемой заинтересовались, нет, не медики, а ученые киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ), которые не только провели лабораторные исследования, но и организовали широкое обсуждение полученных результатов.

Для сравнительного тестирования специалисты кафедры товароведения и экспертизы пищевых продуктов взяли шесть образцов сухих завтраков, которые, судя по рекламе и оформлению упаковок, предназначены в первую очередь для детей. Это хрустящие медовые звездочки Kosmostar и зерновые подушечки с молочной начинкой «Хрутка» (торговой марки (ТМ) Nestle), три образца от ТМ Start: кукурузные хлопья медовые, глазурированные колечки 4-х видов зерновых и шоколадные шарики, а также мультизерновые хлопья Harmony ТМ Axa. Что касается маркировки, с которой начинается любое тестирование, с этим все в порядке — и вес указан, и энергетическая ценность, и срок годности.

Полиграфическое оформление яркое, такое, что мимо полок с товаром не пройдет ни взрослый, ни тем более ребенок. Экспер­ты особо подчеркнули, что рисунки на упаковках сухих завтраков Kosmostar и «Хрутка» просто таки подталкивают детей к выбору — тем более что здесь напечатаны условия игры-задания, которые малыши, как правило, собирают. А чтобы родители не отказались от покупки, специально для них размещена информация о том, как полезны витамины и минералы, содержащиеся в данной упаковке, для растущего организма. С одной стороны, производитель имеет полное право оформлять свой товар, как считает нужным. Но с другой — это вводит нас, потребителей, в заблуждение, а на языке специалистов называется недобросовестной рекламой. С первого взгляда понятно, что эти продукты адресуют детям. В то же время законодательство четко регламентирует состав продуктов для детского питания, в частности, запрещены искусственные красители, ароматизаторы, ГМО и т.д. Но к вышеназванным продуктам эти требования невозможно предъявлять, ведь на них нет специальной маркировки «детское питание», хотя именно для малышей и оформлена вся эта мультяшная витрина.

По данным лаборатории, минимальное количество витаминов содержат зерновые подушечки с молочной начинкой «Хрут­ка», а самый бедный комплекс минералов — в медовых звездочках Kosmostar и подушечках «Хрутка». Остальные образцы имеют примерно одинаковый минеральный и витаминный сос­тав. Почему-то ни один производитель не обозначил на маркировке пищевые добавки соответствующим международным символом Е, хотя они присутствуют в составе продуктов. В шоколадных шариках Start пищевые добавки просто «спрятали» среди данных о витаминном и минеральном комплексах. То, что завтраки «для суперменов и красавиц» содержат не только силу злаков, легко убедиться, прочитав их состав. Кроме зерновой основы, здесь можно найти и красители, и эмульгаторы, и ароматизаторы, идентичные натуральным. Получается, как у Козьмы Пруткова — не верь глазам своим: если хлопья или подушечки называются медовыми или шоколадными, это вовсе не означает, что их поливали шоколадной глазурью или натуральным пчелиным медом. Чего не пожалели для звездочек и шариков — так это сахара и соли. Даже эксперты были обескуражены, когда увидели результаты: сухие завтраки на 45—50% состоят из сахара! Только подушечки «Хрут­ка» и хлопья Harmony менее сладкие, они имеют более низкие показатели — 17,8 % и 18,7% соответственно. Производители не пожалели и соли — ее содержание колеблется от 0,7% в звездочках Kosmostar и подушечках «Хрутка» до 1,9% в хлопьях Harmony.

По мнению педиатров, такие продукты никоим образом нельзя отнести к здоровому питанию и нельзя постоянно кормить ими детей. С ними согласна и профессор КНТЭУ Наталья Притульская, которая считает, что почти 70% рекламы детских товаров продвигают на рынок то, что вредно для детей. Полученные результаты сравнительного тестирования в первую очередь обсуждались в университете со студентами, активно подключившимися к проведению международной кампании «Противодействие продвижению на рынке нездорового питания для детей и молодежи». Девиз этого движения — «Нет — мусорной еде!». Интересно, что активность проявляют не студенты-медики, а будущие товароведы, которые, кстати, придумали настолько удачную эмблему этого движения, что она всем понравилась — внутри белого силуэта человека размешена красная мусорная корзина. И красноречивая подпись: поколение мусорной еды.

Если учесть, что это же поколение совсем недавно «выбирало пепси», то уже сегодня нужно обратить внимание на состояние его здоровья. По данным меж­дународных экспертов, около 20 мил­лионов детей идут в школу, имея лишний вес. А почему его не набрать, если любая «вкуснота», которая активно рекламируется, содержит огромное количество сахара и его заменителей, жиров и пищевых добавок? Противодействие рекламе мусорной еды — джанк-фуда — имеет огромный резонанс в мире. Десять мультинациональных компаний в США, Канаде и Евро­пе пообещали ввести ограничения на рекламу своих продуктов, которые адресованы детям до 12 лет.

Каждая европейская страна по-своему защищает подрастающее поколение от джанк-фуда. В немецком Потсдаме, например, проводят со школьниками беседы, учат их делать вкусные бутерброды с овощами, заваривать и пить травяные чаи вместо сладких газированных напитков. Для пущей убедительности на полке рядом с бутылкой колы кладут кулечек с кубиками сахара-рафинада — литр этого напитка содержит 40 кусочков! А небольшой пакетик с желейными конфетами «прячет» в себе аж 60 кубиков рафинада. Говорят, что такие сравнения отлично действуют на детей, они дома сами проводят разъяснительные беседы с родителями. У нас же пока все с точностью до наоборот. На телеэкране то и дело мелькает реклама тех же сухих завтраков, сладкие газированные напитки и «энергетики» тоже не отстают. Те, кто их продвигает на украинский рынок, весьма недовольно встретили известие о том, что до Украины тоже докатилась информация о вреде джанк-фуда. Проект Евро­пейского Союза и Программы развития ООН «Сообщество пот­ребителей и общественных организаций», который инициировал проведение конференций и круглых столов, еще не успел их провести, а некоторые фирмы уже поспешили высказать свое недовольство и претензии.

«Эта кампания вообще не направлена против какого-то конкретного производителя или конкретного продукта, мы хотим привлечь внимание к такому понятию, как «мусорная», или быстрая еда, — рассказывает руководитель проекта Клавдия Максимен­ко. — Мы хотим, чтобы люди осознавали, что регулярное потребление такой еды вместо полноценной, нормально приготовленной, обернется серьезными проблемами со здоровьем. Никто не утверждает, что если один раз ты выпьешь кока-колу и съешь один гамбургер, то отравишься и попадешь на больничную койку. Но если это твой ежедневный рацион, ты должен знать, чем это чревато. Эта еда должна адекватно позиционироваться и на рынке, а быстрый перекус на бегу ни в коем случае не должен заменять полноценного питания. А у нас что происходит? Те же сухие завтраки позиционируются как здоровое питание — сбалансированное, обогащенное минералами и витаминами. И, конечно же, суперполезное детям. А на самом деле в сухом веществе этого завтрака содержится до 55% сахара и 1—2% соли. Сахара намного больше, чем в жареных пончиках, которые многих отпугивают, а соли, наверное, больше, чем в морской воде! Но ведь детям избыток соли и сахара может серьезно навредить.

Мамы не находят полной информации на упаковке, сахар-то указан, но нет информации, сколько его там. Зерно обработанное до такого состояния, что, кроме клетчатки, уже не содержит ни витаминов, ни минералов; это тот случай, когда не имеет значения, какие изначально брались злаки — на вкус это уже не влияет. Исследования проводились в 32 странах мира, в том числе и в Украине, результаты говорят сами за себя. То, что в них много сахара и соли, — это еще полбеды, беда в том, что эти завтраки не содержат достаточного количества калорий — энергетически этот завтрак неполноценен для растущего организма. Судите сами. Школьник вместе с завтраком должен получить 500 калорий, чтобы хорошо себя чувствовать до обеда. Энергети­ческую ценность эксперты рассчитывали исходя из порции 30 г сухого завтрака и 125 граммов молока. Максимальный показатель у молочных подушечек «Хрут­ка» — 39,9% , а минимальный — у шоколадных шариков Start — они обеспечивают всего 29,7% энергетической потребности ребенка. Как он после такого «сытного» завтрака дотянет до обеда? Еще вопрос, какой обед он получит в школе. Безусловно, родители должны обращать внимание на такую информацию.

И в то же время этот продукт очень агрессивно продвигается на рынок, задействуя при этом эмоции детей, которые не могут критически оценивать ситуацию. «Позаботились» и о взрослых — на маркировках встречается «скром­ная» надпись — «одобрено родителями всего мира». Люди покупают эти завтраки для регулярного употребления, летом берут на дачу, на отдых — добавляют стакан теплого молока и считают, что накормили ребенка. Какая здравомыслящая мама последовала бы совету: смешайте две столовые ложки сахара, полчайной ложки соли и немного муки из злаков, залейте это теплым молоком и дайте своему ребенку на завтрак?! А ведь в красивых пачках скрывается почти такая же смесь, правда, с ароматизаторами и красителями.

Агрессивный маркетинг нездоровой еды для детей и молодежи, который влияет на их эмоциональную сферу, весьма беспокоит Всемирную организацию потребительских объединений. Поэтому было решено обратиться к ВОЗ, а также к другим ассоциациям с тем, чтобы разработать регуляторный документ, который бы запрещал такой маркетинг или, по крайней мере, как-то ограничивал и регулировал приемы, влияющие на выбор детей. В ответ на это группа компаний немедленно заверила ВОЗ, что понимает всю важность борьбы с лишним весом и проблемами нездорового питания в мире, поэтому они как ответственные производители намерены предпринять шаги, направленные на пропаганду здорового питания и подвижного образа жизни. Очевидно, они готовы добровольно взять на себя какие-то минимальные обязательства, чтобы избежать более серьезных мер и контроля».

Похоже, мы не дождемся милостей, нет, не от природы, а от производителей. Противодейст­вие продвижению «мусорной еды» на наши столы только начинается. И если вы привыкли начинать день, заливая молоком сухие колечки или шарики, стоит подумать: может, действительно лучше отдать такой завтрак врагу?..

Ольга СКРИПНИК

www.zn.ua