Целительные свойства талой воды

Знаете ли вы о том, что талая вода обладает целебными свойствами? А приготовить ее можно и в домашних условиях. Если употреблять ее вместо привычной водопроводной воды она может принести излечения от серьезных заболеваний и продлить годы жизни.

Мы поделимся с вами всеми секретами приготовления такого чудодейственного и простого средства, воспользовавшись полученными знаниями, вы сможете не только очистить воду от примесей и солей, но и изменить ее структуру.

Свои целебные свойства вода сохраняет в течение семи-восьми часов после размораживания льда, но все же лучше употреблять ее сразу же, когда ее температура не превышает десяти градусов, и ничего в нее не добавляйте. Также, следует знать о том, что принимать талую воду в лечебных целях рекомендуется за тридцать минут до еды по четыре-пять раз в день в течение тридцати-сорока дней.

Еще лучше пить такую воду на протяжении всего дня небольшими глотками, ненадолго задерживая ее во рту.

Неплохо пить ее натощак по утрам, ближе к обеду и вечером, но после этого не следует ничего есть и пить в течение часа. Давайте же перейдем к способам ее приготовления. Налейте обычную воду из под крана в банку, емкостью 1,5 литра, оставив сверху немного свободного места, накройте банку крышкой и поставьте в морозильную камеру, а в зимнее время это можно делать и на балконе. Держите до того времени, пока вода не замерзнет наполовину, как правило, весь процесс может занять до десяти-двенадцати часов. Получившаяся «двухэтажная» система имеет слой льда, который и является той самой чистой водой без содержания примесей, а в незамерзшей части остаются все соли и ненужные примеси, ее следует слить.

Оставшийся лед нужно разморозить и вода готова к употреблению, на ней можно готовить первые блюда и напитки.

Для приготовления талой воды не следует использовать природный лед или снег, так как они отличаются высоким содержанием вредных веществ в силу их сильного загрязнения. Тем более, не следует использовать «снежную шубу» из морозильной камеры, ведь такой лед может содержать в себе, помимо вредных веществ и хладагенты, да и приятным запахом полученная вода отличаться не будет.

Использовать для замораживания лучше пластмассовые емкости, так как стекло может не выдержать «натиска» замерзающей воды, которая при замерзании увеличивается в объеме. Не следует этого делать и в металлических емкостях, так как это понижает эффективность средства. Так какое же количество талой воды требуется человеку в сутки?

«Доза» должна составлять не менее одного процента от общей массы вашего тела.

Если же говорить о противопоказаниях к применению талой воды, то их нет, так как случаев побочных ее действий не регистрировалось.

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