Угроза нового лекарственно устойчивого туберкулёза

Эпидемиологи озабочены появлением в странах Тихоокеанского региона двух новых штаммов туберкулёза – мультилекарственно устойчивого туберкулёза /MDR-TB/ и туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью /XDR-TB/. Оба вида оказались устойчивыми к двум самым мощным лекарствам против болезни, которые успешно использовались для лечения в течение последних пяти десятилетий. Бедные страны Тихоокеанского региона чрезвычайно уязвимы для туберкулёза из-за ограниченности ресурсов, говорят представители международной организации Pacific Community`s Tuberculosis Section, оказывающие помощь 22 тихоокеанским странам в области здравоохранения, развития людских ресурсов, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

В странах Тихого океана здоровье 8 млн. жителей находится в опасности из-за низкой продовольственной безопасности, отсутствии доступа к надлежащим медицинским услугам, экономических проблем и нехватки своевременной информации об угрозе опасных заболеваний. Кроме того, по причине плохих жилищных условий, высокой плотности населения и переполненных тюрем инфекционные заболевания среди жителей передаются очень быстрыми темпами.

Согласно последним данным, в Тихоокеанском регионе заразились активной формой туберкулёза уже около полутора тысяч человек. Микронезия, регион, включающий Марианские, Маршалловы, Каролинские острова и острова Гилберта и Науру, имеет самые высокие показатели заболеваемости туберкулёзом - 140 человек на 100 тыс. В Меланезии, расположенной к северо-востоку от Австралии /Новая Каледония, Новая Гвинея, Фиджи, Соломоновы острова и др./, зафиксировано 37 случаев на 100 тыс. человек. В то же время группа полинезийских островов /Гавайи, Американское Самоа, острова Кука, Феникс, королевство Тонга, республика Тувалу и др./ имеет показатели 19 случаев заражения на 100 тыс. Врачи встревожены ростом случаев заболеваемости лекарственно устойчивым штаммом дыхательной инфекции, затрагивающей в общей сложности 9 стран в регионе - только в Папуа - Новая Гвинея зарегистрировано около 900 случаев в год.

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