В Херсонской области гадюка укусила 8-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в г. Скадовске в районную больницу попал 8-летний мальчик, которого на канале, за населенным пунктом, укусила гадюка.

Состояние пострадавшего средней тяжести.

Всего в области с начала года от укусов гадюк пострадало три человека, из них двое - дети.