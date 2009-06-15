В Херсонской области гадюка укусила 8-летнего ребенка

12:01, 15 июня 2009
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Состояние средней тяжести

В Херсонской области гадюка укусила 8-летнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в г. Скадовске в районную больницу попал 8-летний мальчик, которого на канале, за населенным пунктом, укусила гадюка.

Состояние пострадавшего средней тяжести.

Всего в области с начала года от укусов гадюк пострадало три человека, из них двое - дети.

 

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