В Херсонской области гадюка укусила 8-летнего ребенка
12:01, 15 июня 2009Страна
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Состояние средней тяжести
В Херсонской области гадюка укусила 8-летнего ребенка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, в г. Скадовске в районную больницу попал 8-летний мальчик, которого на канале, за населенным пунктом, укусила гадюка.
Состояние пострадавшего средней тяжести.
Всего в области с начала года от укусов гадюк пострадало три человека, из них двое - дети.
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