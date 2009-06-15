Почему мужчины чаще умирают от рака

Мужчины чаще умирают от рака, чем женщины. Причина заключается в распространенной тенденции среди мужчин не обращать внимания на симптомы болезни и вести нездоровый образ жизни, пишет сегодня The Times.

К такому выводу пришли исследователи британской национальной организации по исследованию рака National Cancer Intelligence Network (NCIN).

По словам профессора Дэвида Формана из NCIN, уже много лет невозможно было найти биологических причин того, что мужчины подвержены большему риску заболевания раком, чем женщины.

Исследование же показало, что больше чем 70% мужчин могут умереть от рака, и больше чем у 60% мужчин может развиться раковая болезнь.

Причиной такой высокой смертности от рака среди мужчин может стать влияние привычки, утверждают ученые. Мужчины менее расположены к тому, чтобы менять образ жизни, что могло бы уменьшить риск заболевания раком и реже ходят к врачам. Диагнозы же на поздней стадии развития болезни уже сложнее лечить.

www.vz.ru