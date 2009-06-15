Болит желудок? Смени рацион!

Помимо диет, направленных на похудение, существует множество таких, которые помогают «держать под контролем» некоторые заболевания, в том числе и болезни желудка. Давайте же узнаем, какое питание рекомендовано в этом случае, что следует исключить из своего рациона, а какие продукты ввести в него в срочном порядке.

Помните о том, что даже здоровому человеку рекомендовано вставать из-за стола с ощущением легкого голода, а имеющим проблемы с желудком – делать это следует обязательно. Правильная диета в этом случая является частью лечения, а питаться следует пять-шесть раз в течение суток, это правило становится еще более актуальным в периоды обострения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.

Помимо регулярности приема пищи, важным моментом является и тщательное ее пережевывание. А вот застольные беседы и спешка при этом совершенно не уместны, так как способствуют прогрессированию болезни. Следует помнить и о том, что при обострениях, во избежание воздействия на слизистую желудка раздражающих факторов, следует исключить из рациона наваристые бульоны, соленья, копченья, приправы, острые блюда, жареные продукты, сало, грибы, бобовые, какао (а значит и шоколад). Есть и еще ряд продуктов, потребление которых также следует ограничить или вовсе убрать из меню: молоко в свежем виде, крепкие чаи и кофе, виноградный сок, алкоголь, даже легкий.

Пищу следует готовить на воде или пару, и употреблять ее в протертом или кашеобразном виде. Готовьте слизистые и молочные супы, жидкие каши, суфле из мяса и рыбы (нежирных сортов) на пару, включите в рацион свежеприготовленный творог, яйца всмятку, фруктовые кисели, масло растительное и сливочное.

Если же вы хорошо переносите молоко, особенно при повышенной кислотности, употребляйте его, так же, как и сливки. Когда болезнь начнет сдавать свои позиции, через четыре-шесть дней, после пика криза, вводите в рацион сухарики из белого хлеба, яично-молочные смеси, котлетки из нежирных сортов мяса и рыбы в отварном виде или приготовленном на пару.

При хроническом гастрите с секреторной недостаточностью при затухании обострения лучше употреблять вчерашний пшеничный хлеб, печенье, булочки, ватрушки, супы на обезжиренном мясном или рыбном бульоне, грибном отваре, картофель, блюда из овощей и сырые овощи, блюда из мяса и рыбы из нежирных сортов этих продуктов, кисломолочные продукты, сметану, сыр, ягоды.

После окончания курса лечения следует поддерживать полноценное питание, за исключением продуктов, способствующих обострению хронического гастрита или язвенной болезни.

В случае невыраженного обострения желудочных заболеваний, рекомендуется прием минеральных вод. При пониженной кислотности лучше употреблять Нарзан, Ессентуки №4, Миргородскую в теплом виде по половине стакана за пятнадцать минут перед едой. А при нормальной и повышенной кислотности рекомендуется употребление таких вод, как Смирновская, Славяновская, Боржоми без газа в теплом виде за час-полтора до приема пищи.

Такое водолечение показано проводить в течение двух-трех недель, за год подобных курсов должно быть проведено три-четыре.

Существует и фитолечение, но о нем мы поговорим в другой раз.

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