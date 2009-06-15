Молодой британец ожил после 30 минут клинической смерти

В одной из лондонских клиник произошел уникальный случай - молодой британец, привезенный в больницу с сердечным приступом, не пережил его и врачи констатировали смерть, однако спустя 30 минут после этого юноша вновь ожил - сердце вновь начало биться, а мозг заработал, сообщила британская газета Daily Mail,

По словам медиков, в науке произошедшее с молодым человеком называется Синдром Лазаря. Это крайне редкий феномен, на сегодня общепризнанно лишь 38 случаев такого синдрома по всему миру. Медики говорят, что "воскрешение" людей после клинической смерти феномен известный, однако в большинстве случаев подобное "воскрешение" происходит спустя 3-7 минут после остановки сердца.

Свое название синдром берет от библейского архиепископа Лазаря, который, согласно писанию, воскрес из мертвых.

Однако в отличие от библейского персонажа, 23-летнему Майклу Уилкинсу повезло меньше и он все равно скончался спустя двое суток после "воскрешения".

"Когда врач объявляет пациента мертвым, это абсолютно серьезно, вы должны быть в этом совершенно уверены. Мы объявили молодого человека мертвым после того, как более 15 минут не могли возобновить работу его сердца", - сказал Джон УИТТАКЕР, лечащий врач молодого человека.

После того, как юноша на вторые сутки умер окончательно, вскрытие показало, что у него был недиагностированный аномально толстый левый желудочек сердца.

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