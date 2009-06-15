В Британии подтвержден первый случай смерти от гриппа A/H1N1

В Великобритании зафиксирован первый в стране случай смерти от гриппа A/H1N1. Как сообщает канал Sky News, скончавшийся был в числе 10 пациентов, зараженных вирусом A/H1N1 в Шотландии.

Никаких подробностей пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 11 июня ВОЗ подтвердила 28 тысяч 774 случая заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 144 заболевших скончались. Таким образом, за сутки заболели более тысячи человек и трое скончались.

Поэтому ВОЗ, впервые более чем за 40 лет, официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.

[ назад ]