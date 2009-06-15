Шафран может стать панацеей от слепоты

Цветки шафрана могут стать основным лекарством от слепоты у людей пожилого возраста и методом профилактики глазных болезней, вызывающих полную потерю зрения. К таким выводам пришла группа итальянских ученых из университета города Аквила.

Проведенные исследования показали, что содержащиеся в клеточной мембране растения жирные кислоты способствуют укреплению сосудов глаза, делая их более гибкими и упругими. Установлено, что употребление шафрана в пищу приводит не просто к защите клеток глаза, но способно приостановить развитие болезней, вызывающих слепоту, среди которых - развивающиеся с возрастом воспаление сетчатки глаза и дегенерация желтого пятна сетчатки.

Кроме того, кормление животных пищевыми добавками с добавлением шафрана также способствовало защите глаза от вредного воздействия яркого света и прямых солнечных лучей.

Ученые надеются, что лечебный эффект от шафрана может быть полезен и в борьбе с генетическими заболеваниями органов зрения, в том числе и у молодых людей.

Шафран - душистое садовое растение, традиционно используемое на Востоке как приправа к пище и лекарство. Полезные свойства этого растения, обладающего сильным антиоксидантным эффектом, были хорошо известны еще в древности.

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