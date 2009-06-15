Против болей в спине поможет регулярная зарядка

Людям с болями в спине необходимо чаще заниматься физическими упражнениями, считают австралийские медики из Университета Альберты.

Специалисты обследовали здоровье 240 мужчин и женщин с хроническими болевыми симптомами в спине и установили, что те, кто занимался зарядкой четыре дня в неделю, имеют более высокое качество жизни, на 28% меньше болевых признаков и на 36% сниженный риск инвалидности и физической неспособности. Те же, кто ходил в спортзал или самостоятельно занимался гимнастикой только два или три раза в неделю, не показали тех же положительных изменений.

Зачастую из-за болевых ощущений в спине люди избегают физической активности, но терапевты утверждают, что наоборот - регулярная зарядка позволяет значительно уменьшить боль и предупредить более серьёзные повреждения мышц, позвонков и суставов.

Врачи провели повторное исследование, включавшее 60 человек с хроническими болями в спине и разделили их на группы: первая группа занималась зарядкой два раза в неделю, вторая - три раза, третья - четыре и больше, а последней группе вообще не было предписано заниматься физической деятельностью. В течение 16 недель физиологи наблюдали за прогрессом в определении болевых симптомов в спине. Если люди участвовали в физической активности два дня в неделю, боль снизилась на 14%; если три дня - на 18%. Самый значимый положительный эффект от гимнастики умеренной нагрузки замечен при занятиях спортом четыре и больше дней еженедельно - боль при этом сократилась на 28%. Качество жизни, общее физическое и психическое благополучие улучшилось на 16, 22 и 28 процентов соответственно.

ami-tass.ru