Детские сухие завтраки непригодны для ребенка

Детские сухие завтраки популярных марок содержат до 55% сахара и до 2% соли, что делает их непригодными для регулярного использования в детском рационе. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами кафедры товароведения и экспертизы пищевых продуктов Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ), сообщает издание "Зеркало недели".

"Сухие завтраки позиционируются как здоровое питание - сбалансированное, обогащенное минералами и витаминами. И, конечно же, суперполезное для детей. А на самом деле в сухом веществе этого завтрака содержится до 55% сахара и 1-2% соли. Но ведь детям избыток соли и сахара может серьезно навредить", - прокомментировала исследование руководитель проекта Европейского Союза и программы развития ООН "Сообщество потребителей и общественных организаций" Клавдия Максименко.

Сравнительное тестирование прошли шесть образцов сухих завтраков, которые, судя по рекламе и оформлению упаковок, предназначены в первую очередь для детей. Это хрустящие медовые звездочки Kosmostar и зерновые подушечки с молочной начинкой "Хрутка" (торговой марки (ТМ) Nestle), три образца от ТМ Start: кукурузные хлопья медовые, глазурированные колечки 4-х видов зерновых и шоколадные шарики, а также мультизерновые хлопья Harmony ТМ Axa.

Исследование показало: многие сухие завтраки на 45–50% состоят из сахара. Подушечки "Хрутка" и хлопья Harmony менее сладкие, они имеют более низкие показатели - 17,8 % и 18,7% соответственно. Высоким оказалось и содержание соли - оно колеблется от 0,7% в звездочках Kosmostar и подушечках Хрутка до 1,9% в хлопьях Harmony.

"Беда в том, что эти завтраки не содержат достаточного количества калорий - энергетически этот завтрак неполноценен для растущего организма. Школьник вместе с завтраком должен получить 500 калорий, чтобы хорошо себя чувствовать до обеда", - утверждает Клавдия Максименко.

Она рассказала, что энергетическую ценность эксперты рассчитывали исходя из порции 30 граммов сухого завтрака и 125 граммов молока. Максимальным оказался показатель у молочных подушечек "Хрутка" - 39,9%, а минимальный - у шоколадных шариков Start - они обеспечивают всего 29, 7% энергетической потребности ребенка.

По данным исследования, минимальное количество витаминов содержат зерновые подушечки с молочной начинкой "Хрутка", а самый бедный комплекс минералов - в медовых звездочках Kosmostar и подушечках "Хрутка". Остальные образцы имеют примерно одинаковый минеральный и витаминный состав.

Кроме того, ни один производитель не обозначил на маркировке пищевые добавки соответствующим международным символом Е, хотя они присутствуют в составе продуктов. В шоколадных шариках Start пищевые добавки "спрятали" среди данных о витаминном и минеральном комплексах. Кроме зерновой основы, в таких завтраках можно найти и красители, и эмульгаторы, и ароматизаторы, идентичные натуральным.

zerkalo-nedeli.com