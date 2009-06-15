Мужчины находятся в кризисе с детства

Согласно утверждению Джудит Клайнфелд (Judith Kleinfeld), профессора психологии университета Аляски (University of Alaska, США), проблемы у мальчиков серьезнее, чем у девочек. А взрослым вообще присуще пренебрегать детскими проблемами. Исследование детей вплоть до подросткового возраста, включающее данные школ и колледжей США за период 1990-2007 годов, опубликовано в июньском номере журнала Springer`s.

Работа профессора Клайнфелд рассматривает разные аспекты состояния, которое психологи называют «мальчиковым кризисом». Анализ включил и множество половых различий в успехах детей. Среди них учитывались такие, как уровень грамотности, результаты вступительных тестов в колледж, оценки в школе, участие в общественной жизни, процент отсеивания из учебных заведений. С другой стороны, по умственному развитию, наличию или отсутствию суицидальных мыслей или попыток, депрессии и отклонений в поведении оценивались психологические проблемы детей и подростков. Наконец, эксперт сравнила мальчиков с девочками с точки зрения показателей преждевременной смерти, физических увечий, частоты совершения преступлений и арестов.

Согласно данным Клайнфелд, у мальчиков по сравнению с девочками более низкий уровень грамотности, они получают больше плохих оценок, их чаще исключают из школы. Среди мальчиков также выше процент самоубийств, случаев преждевременной смерти, увечий и заключений под стражу. Мальчиков чаще отдают в спецшколы. У девочек в свою очередь чаще встречаются угнетенное состояние, депрессия, суицидальные мысли и расстройства пищевого поведения по типу анорексии или булимии.

Исследователь утверждает, что, несмотря на огромное количество разработок в школе для оказания помощи девочкам в решении вышеописанных вопросов, часто сформулированных в ключе феминистского движения, совсем нет адаптированных программ под мальчиков. По ее мнению, в данном случае специалисты пренебрегли половыми особенностями будущих мужчин.

В заключении Клайнфелд сказала: «С точки зрения самой политики образования выясняется, что часто эксперты слишком много внимания уделяют еле заметным гендерным различиям, игнорируя фактические серьезные половые расхождения, тогда как различия у детей разных полов встречаются на каждом шагу. Взять хотя бы грамотность - мальчики менее грамотно изъясняются и в устной речи, и на письме, что создает для них совершенно реальные проблемы в дальнейшем при поступлении в колледж или устройстве на работу. Вывод напрашивается сам собой: сегодня не только девочки требуют пристального внимания со стороны педагогов и психологов, но и мальчики, по-своему переживающие разные этапы своей жизни».

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