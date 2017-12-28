Неврозы и хронические заболевания: врачи рассказали о состоянии вернувшихся из плена украинских военных

Врач военного госпиталя, куда вчера поступили на обследование 24 украинских бойца, вернувшихся из плена, Сергей Прокопчук рассказал об их состоянии здоровья. По его словам, состояние бывших пленных - удовлетворительное. Самая большая проблема - послестрессовое состояние.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как рассказал врач, сейчас военные проходят полное медицинское обследование. Самая частая проблема, которую выявляют врачи, это невротические состояния, возникшие после нахождения в плену. Кроме того, это проблемы, связанные со стоматологией, появившиеся в результате плохого питания. Нектороым бойцам понадобится протезирование. Также это появление или же обострение хронических заболеваний.

Кроме того, в больнице госуправления делами сейчас находятся 40 особожденных из плена гражданских. Они сейчас также проходят полное медицинское обследование, по результатам которого врачи также выявили нарушения.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.