Украина готова к эпидемии гриппа A/H1N1 - Минздрав

Система здравоохранения Украины готова к эпидемии гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, на случай эпидемии в стране "создается запас медицинских заведений, лекарственных средств, подготавливаются специалисты".

"Мы получили от Всемирной организации здравоохранения 61 тысяч доз препарата "тамифлю". Это лекарство будет доставлено во все регионы, областные центры и будет распределены специалистами», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что правительство Украины, в свою очередь, выделило 50 миллионов гривень на борьбу с новым гриппом. Министр уточнил, что эти средства пойдут на создание в нашей стране новой лаборатории качественного уровня, на лекарственные препараты для лечения пациентов, также, по его словам, будут выделяться средства в регионах, где уже работают по этой проблеме специальные комиссии.

«Есть еще время до осени, чтобы подготовиться к эпидемии гриппа. Сейчас мы будем работать над повышением имунного статуса нации, в частности, используя методы народной и нетрадиционной медицины», - сообщил В.КНЯЗЕВИЧ.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА отметила, что выделенные правительством деньги крайне необходимы. «Но хватит ли их, неизвестно, потому, что ситуация относительно распространения вируса – определенная. Опасность его в том, что для каждой страны он индивидуален, и каждая страна должна готовиться к эпидемии индивидуально», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, в Украине есть хороший опыт борьбы с птичьим гриппом, который можно применить и в ситуации с гриппом A/H1N1. «Противоэпидемические мероприятия по борьбе с эпидемией птичьего гриппа касаются также и калифорнийского гриппа», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, 11 июня ВОЗ подтвердила 28 тысяч 774 случая заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 144 заболевших скончались. Таким образом, за сутки заболели более тысячи человек и трое скончались.

Поэтому ВОЗ, впервые более чем за 40 лет, официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.