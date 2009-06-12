Срочно нужны 25 000 гривен на лекарства парню, больному раком!

Александр Штилик – один из 14 людей в мире, у которых раком заболели трансплантированные клетки костного мозга.

Для спасения жизни Александра Штилика, больного лейкозом, срочно нужен препарат "Novoseven 2.4mg 120kmd" стоимостью 25 000 гривен за упаковку! Уже 8 лет парень борется с тяжелой болезнью. В 2003 году ему сделали трансплантацию костного мозга от брата. Саша вышел из больницы и на целых 5 лет забыл о своей болезни. А затем произошло почти невероятное: у Саши лейкозом заболели клетки, которые ему пересадили от брата. Таких людей в мире всего 14! И Саше пришлось перенести еще одну трансплантацию. Сейчас парень находится в больнице ОХМАТДЕТ и его жизнь под угрозой из-за послеоперационных осложнений. Ситуация патовая: если не будет лекарств, Саша умрет! Родители обращаются ко всем небезразличным с просьбой спасти сына! Даже самый скромный взнос даст Александру шанс на выздоровление!

Реквизиты для предоставления финансовой помощи в гривнях:

Получатель: КБ "Приватбанк", г. Днепропетровск

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

р.рах. № 29244825509100

Назначение: Для зачисления на карту № 4627 0817 3788 5140. Штилик Наталия Эдуардовна, ИНН 2236823927. Бескорыстная финансовая помощь на лечение сына.

Также деньги можно передать для отца Александра, Юрия.

Телефон: 8-050-393-39-13