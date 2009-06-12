Страшные картинки на сигаретах - покушение на права курящих

По словам психолога Татьяны Богдан, изображение устрашающих картинок на пачках сигарет приведет к увеличению количества онкозаболеваний.

"Многочисленные надписи и изображения на пачках сигарет, предупреждающие о вреде курения, точно не будет лечить от никотина. А вот то, что увеличится количества заболеваний - это да! Американцы проводили масштабные исследования, результаты которого показали, что большее количество несчастных случаев происходило в тот период, когда СМИ печатали статьи и криминальные сводки на соответствующие темы. Я считаю, что для предупреждений существуют СМИ, популярные и научные журналы. А постоянные напоминания на пачках - это своеобразное покушение на права курящих. Кроме того, я считаю, что в подобных случаях необходимо советоваться с психологами, так как образы очень сильно действуют на подсознание, намного сильнее, чем просто слова", - сказала Т. Богдан.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения". Согласно закону на упаковке должен быть изображен рисунок и пиктограмма, отображающие соответствующие возможные последствия курения.

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