Киевские пляжи опасны для здоровья

В Киеве нет ни одного пляжа, на котором было бы безопасно отдыхать, поскольку ни один из них не получил санитарного паспорта к открытию летнего сезона. Об этом заявил заместитель генерального директора КП "Плесо" Александр Таран, сообщает Лига.

"Несмотря на то, что на всех каналах после того как мы стали выступать, и руководством "Плесо", и руководством города было сказано, что как минимум 12 пляжей будут подготовлены к пляжному сезону, я могу заверить вас, что на сегодняшний день ни один из пляжей Киева не получил санитарного паспорта. То есть, он к пляжному сезону не готов и купаться на наших пляжах в настоящее время опасно", - сказал директор КП "Плесо".

По его словам, для подготовки и содержания столичных пляжей в этом году не принято на работу ни одного работника, в частности, медсестер, уборщиков и других, которые непосредственно обеспечивают чистоту и безопасность отдыхающих.

В то же время, председатель Киевской городской организации Всеукраинского общества охраны природы Николай Щепец подчеркнул, что первоочередной задачей сегодня при обустройстве городских пляжей остается создание инфраструктуры и объектов, которые обеспечат безопасность и комфорт отдыхающим. Однако сегодня, по его словам, работники КП "Плесо" только убирают территории пляжей от мусора, в то же время в полном объеме не проведена дератизация, из-за чего возникает угроза для отдыхающих заболеть лептоспирозом; не выкошены трава и сорняки, что создает опасность укусов клещей, которые разносят, в частности, энцефалит.

podrobnosti.ua