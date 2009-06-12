Сплетни полезны для здоровья?

Группа ученых из Университета Мичигана (University of Michigan), США, под руководством профессора Стефании Браун (Stephanie Brown) выяснила, что регулярное общение с подругами делает женщину более здоровой и счастливой, сообщает Daily Telegraph. Причиной тому служит повышение уровня прогестерона, гормона, уменьшающего стресс и страх.

Ученые сообщают, что уровень прогестерона играет важную роль в социальных взаимоотношениях. В частности, чем выше его уровень, тем большее желание помогать другим женщина испытывает, даже если это сопряжено с необходимостью рисковать собственной жизнью. Прогестерон - это гормон, производимый яичниками.

В частности, он подготавливает матку к родам и борется с инфекциями. Давно известно, что чем выше его уровень, тем большее желание расширения и усиления социальных связей женщина испытывает. Однако только теперь ученые выяснили, что сплетни и болтовня существенно повышает уровень гормона.

Напомним, что согласно опросу 3 тыс. жителей Великобритании до 30 лет, сплетни о знаменитостях и телепрограммы «реального» жанра занимают 7 место в рейтинге распространенных зависимостей. А возглавляют этот список кофе, шоколад и социальная сеть Facebook.

vokrugsveta.ru