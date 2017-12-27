Врач рассказал, как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья

Статистика утверждает, что после праздников украинцы больше всего страдают от отравлений, приступов холецистита или панкреатита и даже от инфарктов.

Причина – большое количество выпитого, говорится в сюжете «Сниданку с 1+1».

Головная боль, тошнота, ломота в теле и раздражительность. Такие симптомы знакомы многим взрослым на утро Нового года. Похмелье, по статистике, хотя бы раз в жизни испытывали 77% людей, которые употребляют алкоголь. Но последствия праздничного застолья могут быть еще страшнее.

По словам врача-нарколога, диспепсия – это тошнота, рвота. Также после Нового года могут быть острые язвы со стороны поджелудочной железы. Также о себе могут напомнить другие хронические заболевания.

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Чтобы предупредить такие последствия, праздновать надо правильно. Прежде всего – не превышайте безопасную дозу. Для взрослого человека это не более 100-150 граммов крепкого спиртного напитка.

Второе правило – не экспериментируйте с ассортиментом и не смешивайте напитки во время празднования. А еще - не запивайте алкоголь газированными напитками.

Алкоголь лучше заедать, но правильной едой. Отдайте предпочтение нежирному мясу и овощным салатам с растительным маслом.

Если на утро после праздника таки чувствуете похмелье, пейте как можно больше минеральной воды или воды с лимоном. И не спешите употреблять традиционный для многих рассол. Он может лишь навредить организму.

Чтобы весело встретить Новый год и потом не страдать, уменьшите частоту выпитого спиртного во время застолья. Для этого в новогоднюю ночь больше двигайтесь, танцуйте и выходите на свежий воздух.