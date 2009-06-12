Погода в Украине на завтра

Завтра в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град, в Крыму, ночью в Карпатах, северных и центральных областях местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях ночью 5-10°, днем 14-19° (в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°); на остальной территории ночью 11-16°, днем 17-22°, в восточных областях, Приазовье и Крыму ночью 16-21, днем 23-28° .

В Киевской области в субботу ожидаются дожди (ночью местами сильные), грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 18-20°.