Украинцы массово бросают курить

В Украине наметилась тенденция к уменьшению распространенности курения. Если в 2005 году курили 41% взрослых жителей Украины, то в ноябре 2008 года распространенность курения уменьшилась до 35%, а в мае 2009 года - до 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который в мае 2009 года провел Киевский международный институт социологии по заказу компании Quirk Global Strategies. Было опрошено 2008 респондентов, которые представляют взрослое украинское население в возрасте от 18 лет.

Такому результату способствовали проведенные информационные и законодательные мероприятия, в первую очередь, недавнее повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия. Появление на пачках сигарет изображений, которые наглядно показывают вред курения для здоровья, закрепит эту позитивную тенденцию к уменьшению уровня курения в Украине.

Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев одобряют идею увеличения размера предупреждений с нынешних 30% поверхности пачки до 50% поверхности пачки и добавления к тексту предупреждений изображений, которые наглядно показывают вред курения для здоровья. Нынешние предупреждения считают эффективными лишь 12% опрошенных. Текстовые предупреждения, которые занимают 50% передней и обратной стороны пачки сигарет, поддерживают 17% опрошенных, а предупреждения, которые содержат текст и изображение и занимают 50% передней и обратной стороны пачки сигарет, считают эффективными 48% опрошенных.

Среди опрошенных 51% считают, что если бы к нынешним предупреждениям были добавлены изображения, которые наглядно показывают вред курения для здоровья, это могло бы удержать часть молодых людей от начала курения. 42% нынешних курильщиков считают, что такие изображения на пачках сигарет побуждают их задуматься о прекращении курения.

В целом законодательные изменения, направленные на то, чтобы медицинские предупреждения на пачках сигарет имели больший размер и содержали изображение для лучшей подачи информации об опасности употребления табака, поддерживают 72% опрошенных, включая 62% нынешних курильщиков.

newsland.ru