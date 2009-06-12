Признаки самой злокачественной опухоли

Для того, чтобы люди лучше запомнили признаки перерождения родинки в наиболее злокачественную опухоль - меланому существует аббревиатура - АКОРД, рассказала УНИАН профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

А - асимметрия. Родинка должна быть симметричной. А если условно проведенная через родинку ось делит ее на две неровные половинки – это первый признак возможного перерождения.

К - край. Он должен быть ровным, если на нем появились зазубрины или края края рваные, это - второй признак.

О – окрас. Он должен быть равномерным. Если же в родинке есть вкрапления другого цвета – темно-коричневые, белые, серые, черные, голубые – это должно насторожить.

Р - размер. Чем шире площадь поражения, тем выше вероятность перерождения.

Но нужно помнить, что меланома может образоваться и с миллиметровой родинки.

Д - динамика. Появление корочек, трещинок, кровоточивость, увеличение размеров.

Следовательно, чем больше этих признаков, тем выше вероятность, что перерождение уже состоялось и тем скорее нужно обращаться за помощью.