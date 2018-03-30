Профессор Ольга Богомолец: К раку кожи склонны люди со светлыми волосами и голубыми глазами

Злокачественные опухоли кожи в Украине занимают второе место в структуре онкозаболеваний, а смертность, в частности, от меланомы, составляет 95%. Это значит, что на протяжении пяти лет со 100 украинцев с меланомой 95 погибает. О ранних признаках, факторах риска, профилактике злокачественных опухолей кожи и новых методах диагностики и лечения УНИАН рассказывает директор Института дерматологии и косметологии профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ.

Ольга Вадимовна, в Украине достаточно тревожная ситуация относительно опухолей кожи. В частности, из-за меланомы на протяжении 5 лет в нашей стране умирает 95 % больных, в то же время в Америке наоборот - выживают 95 %. В чем причина такой поразительной разницы?

Причина таких сверхвысоких и фатальных показателей смертности не в отсутствии финансирования или оборудования, а исключительно в несвоевременном обращении за помощью, когда ни дорогие лекарства, ни специалисты уже не могут спасти человеку жизнь. А причина несвоевременного обращения к врачу – в обычной неосведомленности, то есть отсутствии культуры здоровья. Люди не знают, что нужно делать, чтобы не заболеть, или – как выздороветь, если все-таки заболели. Проблема рака кожи и меланомы в Украине является чрезвычайно актуальной и не только потому, что показатели заболеваемости растут, но еще и потому, что резко помолодел возраст онкобольных.

По статистике, наша страна не является мировым лидером в заболеваемости злокачественных опухолей по одной причине – значительная часть украинцев умирает молодыми от сердечно-сосудистых болезней. (Например, в Швейцарии уровень заболеваемости онкоболезнями значительно выше, потому что люди живут до 80-90 лет). Об этом больно говорить именно и потому, что прогнозы лечения опухолей кожи - самые оптимистичные. В случае, когда опухоль обнаружена своевременно на начальной стадие, мы можем гарантировать стопроцентное вылечивание. Рак кожи мы лечим за одну амбулаторную процедуру. Если человек обратился своевременно, ему не нужно даже в больницу ложиться.

Сегодня без всякого вмешательства государства можно повлиять на ситуацию, снизив смертность.

Может ли человек сам у себя обнаружить первые признаки рака кожи и перерождения родинок?

Бесспорно самодиагностика является крайне важной, ведь врач не может осмотреть все родинки у каждого человека! И заданием каждой сознательной мамы, жены и женщины являются регулярные осмотры детей и других членов семьи. Хочу акцентировать внимание на том, что перерождение родинок и рак кожи - это разные заболевания. Рак кожи возникает лишь в тех местах, где нет родинок. Важным признаком начальной стадии рака кожи есть появление розового пятна, которое через несколько недель начинает шелушиться. В этом состоянии пятно может находиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Хочу отметить, что использование противовоспалительных кремов, которые, обычно, назначают медики, не улучшают процесс.

Есть ли особенные участки на теле человека, которые «любит» рак кожи?

Любимые места локализации рака кожи - это лоб, особенно у мужчин с залысинами, участки переносицы, под глазами, на ушах, плечах, передней части груди. Эти места чаще всего поддаются инсоляции и вредному влиянию солнечного облучения. В результате его аккумуляции происходят мутации в ДНК клеток, изменения в их генетической памяти, запускается механизм неконтролированного деления. После нескольких месяцев или лет на этом участке появляется атрофия, она постепенно увеличивается, иногда может прорастать в глубину. Опухоль может разрушить и костную, и соединительную, и жировую ткани. Есть другие формы рака, которые имеют грибовидную форму.

Какие признаки перерождения родинки в наиболее злокачественную опухоль - меланому?

Для того, чтобы люди легче запомнили признаки меланомы мы создали аббревиатуру - АКОРД.

А - асимметрия. Родинка должна быть симметричной. А если условно проведенная через родинку ось делит ее на две неровные половинки – это первый признак возможного перерождения.

К - край. Он должен быть ровным, если на нем появились зазубрины или края края рваные, это - второй признак.

О – окрас. Он должен быть равномерным. Если же в родинке есть вкрапления другого цвета – темно-коричневые, белые, серые, черные, голубые – это должно насторожить.

Р - размер. Чем шире площадь поражения, тем выше вероятность перерождения.

Но нужно помнить, что меланома может образоваться и с миллиметровой родинки.

Д - динамика. Появление корочек, трещинок, кровоточивость, увеличение размеров.

Следовательно, чем больше этих признаков, тем выше вероятность, что перерождение уже состоялось и тем скорее нужно обращаться за помощью.

Какие существуют методы лечения меланомы и рака кожи?

Для родинок, которые перерождаются на ранней стадии оптимальным является хирургическое вмешательство. Ни лазерное выспаривание, ни коагуляция не дают хороших результатов. В лечении рака кожи могут быть применены еще и комбинированные методики - высоко мощные радиоволны, криодиструкция. Иногда возникает потребность в близкофокусном рентгеновском облучении, при определенных разновидностях рака.

Насколько быстро развивается рак кожи и меланома? Это процесс индивидуальный или прогнозируемый для всех?

Динамика зависит не от человека, а от формы опухоли. Есть формы рака кожи, которые развиваются десятилетиями. А есть меланомы, которые могут дать метастазирование и привести к летальному исходу за полгода.

Существуют ли факторы, которые могут способствовать и ускорять развитие опухоли кожи?

Важнейшими факторами риска являются солнечные ожоги и наследственность. Сегодня доказано - чем больше солнечных ожогов человек получает в детском возрасте, тем выше риск перерождения родинок в будущем. Чем больше ожогов человек получил во взрослом возрасте, тем вероятнее развитие рака кожи. Если один из членов семьи болел или умер от этих болезней – все последующие поколения должны обязательно проходить ежегодные профилактические осмотры.

В группе риска люди так называемого скандинавського типа - светлая кожа, голубые глаза, светлый или рыжий цвет волос.

Назовите передраковые состояния рака кожи?

Это целая группа новообразований с высокой достоверностью перерождения. Среди них и невус сальных желез, и актинические кератомы, и диспластические невусы, другие заболевания. Их может обнаружить лишь специалист. После осмотров детей-сирот во время инициировного и уже проведенного нами Марафона здоровья во всех областях Украины, мы отнесли к группе высокого риска свыше 1500 детей. Это дети, которые имеют атипичные и диспластические родинки и будут нуждаться в постоянной диспансеризации.

Расскажите, пожалуйста, о методах диагностирования опухолей кожи?

Диагностика происходит абсолютно безболезненно, в несколько этапов. Сначала - непосредственно осмотр врача, который устанавливает клинический диагноз. Если речь идет о контроле за состоянием атипичных или диспластических невусов - значительно облегчает работу врача метод эпилюминисцентной компьютерной дерматоскопии. Это поверхностный безболезненный метод, с помощью которого можно увидеть, что происходит в глубоких слоях кожи, и позволяет спрогнозировать картину на два-три месяца вперед. Для выявления меланомы или рака кожи, этот метод не нужен. Обычно, специалист обнаруживает эти патологии визуально. Обязательной является патогистологическая диагностика самой опухоли, уже после удаления. Врач-патолог рассматривает под микроскопом опухоль и или подтверждает клинический диагноз, или опровергает его.

Что нужно знать человеку, чтобы не допустить развития рака кожи?

Профилактика это, в первую очередь, понимание вредного влияния ультрафиолета и загара на нарушение генетической памяти клеток. Детей до трех лет нельзя выпускать на открытое солнце. Следует осознать, что солнцезащитные кремы никоим образом не уменьшают риск развития рака кожи и меланомы.

Что такое загар?

Это, когда клетки-меланоциты производят пигмент темного цвета, который выполняет функцию зонтика от солнца. Тело пытается защитить себя, чтобы ультрафиолет не прошел в более глубокие слои, чтобы недопустить мутагенного влияния на генетическую память клеток.

Загар это то, что мы приобретаем за две-три недели и потом еще держится на коже два-три месяца. Однако, суммарное мутагенное действие в памяти клеток аккумулируется на протяжении всей жизни. В определенное время происходит мутация и клетка, забывает как нужно правильно делиться, и начинает делиться бесконтрольно. Запускается механизм, который приводит к развитию рака кожи или перерождения родинки.

К какому врачу обращаться человеку, если он обнаружил у себя признаки перерождения родинки или рака кожи - к дерматологу или онкологу?

Это - самый сложный вопрос. Медицинское образование в нашей стране не изменилось с 50-60 годов прошлого века. Соответственно с направлением медобразования, онкодерматологии вообще не существует. В нашем центре мы занимаемся этой проблемой ежедневно уже 15 лет, собрали уникальный опыт. Чтобы специализироваться на онкодерматологических заболеваниях, наш институт в свое время прошел трехкратное лицензирование относительно хирургии, онкологии, дерматологии, а специалисты имеют по два-три медицинских образования. На сегодня таких специалистов, которые собраны у нас, в Украине почти нет.

Этой осенью я планирую провести второй этап марафона - семинарские занятия и лекции для врачей, для повышения уровня знаний относительно ранней диагностики, предотвращения и лечения опухолей кожи. Мечтаю также, что при поддержке средств массовой информации в ближайшие 5 лет смогу научить всех людей распознавать признаки перерождения родинок, а это позволит сохранить жизнь и значительно уменьшить смертность в Украине. А мои мечты обязательно сбываются!

С целью уменьшения уровня смертности от меланомы, профессором Ольгой Богомолець был начат Всеукраинский благотворительный Марафон Здоровья. Главное задание Марафона — информирование населения о необходимости ранней диагностики родинок, которые перерождаются в опухоли.

С февраля по май 2009 года в рамках Марафона Здоровья были осмотрены все дети-сироты и дети из малообеспеченных семей во всех областях Украины. В результате, свыше 1 600 детей взято на учет. Двое детей уже прооперировано.

Наталия Максименко