В Ривненской области 14 человек отравились едой

Из села Деревянное Ривненского района 10-11 июня в инфекционное отделение Клеванской центральной райбольницы с диагнозом "гастроэнтероколит" и "пищевая токсикоинфекция" госпитализированы 14 человек, из них 4 детей, которые 10 июня во время празднования Святой Троицы в местной церкви Святого Николая присутствовали на обеде. Всего на обеде присутствовали 30 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.