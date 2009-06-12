Почти 30 млн грн на профилактику ВИЧ-инфекции на Херсонщине

Херсонская облгосадминистрация рассчитывает направить 29,754 млн. грн. на профилактические мероприятия по распространению ВИЧ-инфекции в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в проекте областной Программы профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, одобренной распоряжением председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА.

Текст программы размещен на официальном сайте облгосадминистрации.

Программа рассчитана на 5 лет. Для ее финансирования из госбюджета планируется привлечь 22,988 млн. грн., из областного бюджета - 4,760 млн. грн.

В ходе выполнения программы планируется охватить антиретровирусной терапией не менее 80% больных, усовершенствовать систему лабораторного контроля качества диагностики и лечения, а также обеспечить развитие сети специализированных служб и заведений по предоставлению медицинских и социальных услуг больным.

Справка УНИАН. По данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом, Херсонская область в 2008 году занимала 13-е место среди 27-ми регионов Украины по уровню распространения ВИЧ.