Кому нельзя кушать клубнику

Поддаваться клубничному соблазну не стоит людям с гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью. А виноваты во всем мелкие косточки, которые раздражают слизистую. Существует мнение, что не нужно увлекаться клубникой людям с подагрой: она может усилить проблемы с суставами.

Настороже нужно быть гипертоникам, принимающим препараты на основе энаприла: в сочетании с клубникой этот препарат может создать нагрузку на почки. И, конечно же, соблюдайте осторожность, если вы аллергик (из-за своей пористой структуры клубника накапливает сильнейший аллерген – пыльцу).

Клубника с огорода (если только она не росла на пленке) опасна паразитами из-за органических удобрений, которые активно используются при ее выращивании. Обезопаситься, промыв ягоды водой, нельзя.

zdorovja.com.ua