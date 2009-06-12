Как пережить магнитные бури в июне

Дни и часы магнитных бурь в июне:

18.06 — с 20.00 до 23.00

19.06 — с 00.00 до 05.00

23.06 — с 12.00 до 15.00

26.06 — с 17.00 до 19.00

То, что во время магнитных бурь обостряются сердечно-сосудистые заболевания, уже давно доказанный факт. Самые распространенные из них — гипертоническая болезнь и сосудистая дистония. Как известно, их основные проявления — повышение давления и связанная с этим головная боль. Поскольку магнитные бури случаются в среднем два раза в неделю, метеозависимые гипертоники становятся постоянными заложниками лекарств. "Разве хочу? Должен", — можно услышать от сердечника, глотающего "химию". "Однако принимать только химический препарат совсем не обязательно, — говорит врач-кардиолог Людмила Головня. — В данных ситуациях можно эффективно лечиться препаратами растительного происхождения или их сочетанием с химическими. При этом, в отличие от синтетических лекарств, нагрузка на печень и почки, риск побочных действий или проявления непереносимости будут намного ниже".

Какие же лечебные растения входят в состав фитопрепаратов от давления? Во-первых, это может быть раувольфия. Алкалоиды этого кустарника снижают давление за счет создания невосприимчивости организма к адреналину (гормону стресса). Благодаря этому наступает и спокойствие. Во-вторых, это белая омела. Она снижает давление за счет мягкого мочегонного действия. Кроме этого, она успокаивает, снижает уровень холестерина в крови и поддерживает иммунитет. В-третьих, в состав фитопрепаратов от давления может входить боярышник. Красные ягоды этого куста содержат магний, успокаивающий нервную систему, оказывающий противоаритмический эффект и биофлавоноид кверцетин, укрепляющий сосудистую стенку.

Сердечные растения могут идти как в виде изолированных препаратов, так и в комбинациях. Помочь подобрать фитопрепарат поможет лечащий врач или аптекарь.

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