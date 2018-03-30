В Киеве вместо больницы хотят построить ресторанно-развлекательный центр

Вместо долгожданных выходных – три ночи дежурства ради спасения своих рабочих мест. Для полсотни врачей физиотерапевтической поликлиники Шевченковского района столицы эта пятница стала окончанием рабочей недели, но в то же время положила начало не менее тяжелым выходным, которые прошли под девизом «сохрани свое рабочее место».

Физиотерапевтическая поликлиника – единственная государственная клиника такого типа в столице. Ее построили в самом центре Киева – возле Золотых ворот – в 1907 году как институт физических методов лечения по инициативе доктора медицинских наук Иосифа Гарлинского. С тех пор медицинское заведение было самой крупной базой водолечения с одновременным применением сразу нескольких методов обследования. Бесплатное лечение здесь получают в основном представители социально незащищенных слоев населения – малообеспеченные и пенсионеры.

Святослав Борисович пациентом этого заведения стал 35 лет тому назад. Он – человек преклонных лет и не знает, что будет делать, если поликлиники у его дома не станет: «Я уже не молодой человек ходить на другой конец города к врачам. Да и после процедур хочется добраться домой как можно быстрее, чтобы отдохнуть, а не ездить в транспорте».

Персонал клиники впервые пытались выселить в 2006 году. Обещали, что временно - только на время проведения ремонта. О срочной необходимости его коллектив предупредили ночью (!), к тому же - достаточно необычным методом. 27 декабря в 22 часа в больнице разбили окна и сломали входные двери. Но тогда во время вмешалось Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения города Киева.

Необходимость в ремонте не отпала: по убеждению власти, его необходимо было сделать с обязательным отселением поликлиники и ее рабочего персонала. Врачи сразу начали бить тревогу: они собрали документы от СЭС, городской прокуратуры и других государственных инстанций в подтверждение того, что вместо капитального ремонта в поликлинике достаточно сделать и косметический: поэтапно и не останавливать при этом лечебного процесса. Предоставили и приблизительную смету ремонтных работ: 500 тысяч гривен. Выделить их власть пообещала, а впоследствии предоставила официальные документы, в которых шла речь, что деньги есть. Деньги таки были, но только на бумаге, - говорит главный врач поликлиники Александр Голуб. На самом же деле, по его словам, за три года ни копейки на поэтапный ремонт не поступило.

Тем не менее, медицинское заведение все-таки решили отремонтировать. В мэрии пообещали раскомплектовать персонал по другим больницам. Однако оказалось, что в других киевских поликлиниках дефицита людей в белых халатах нет. На это в мэрии пообещали сохранить на время ремонта рабочие места и заработную плату при условии, что те не будут работать, но трудовые не будут закрывать, впрочем, официальными документами чиновники своих обещаний не закрепили. Коллектив такой рискованной «перспективы» испугался и от нее отказался. Вместо этого врачи написали письма в городскую прокуратуру и правозащитные организации с просьбой расследовать законность действий власти. В ведомствах информацию во внимание приняли, а врачам физиотерапевтической поликлиники посоветовали от предложений выезжать отказываться.

Первое такое «предложение» после 2006 года киевская власть сделала руководству 5 июня – по привычному сценарию: вечером приехало авто для загрузки оборудования. Водитель «Газели», который прибыл за вещами, никаких документов предоставить не смог. Без официального подтверждения пожаловали и представители Шевченковской РДА. Они провели переговоры с главным врачом, после чего тот приказал своим подчиненным по крайней мере сделать видимость выселения. Врачи машину загрузили – списанной собственностью.

6 июня утром "Газель" сменила целая бригада – два КАМАЗа и полтора десятка грузчиков. По утверждению очевидцев, документов они опять-таки не предоставили.

В то же время врачи говорят, что видели другие документы - которые подтверждают, что вместо поликлиники здесь хотят сделать ресторанно-развлекательный комплекс – и что заведение уже давно продали.

Терапевт Ольга работает в этой клинике свыше 30 лет. Ей осталось три месяца до пенсии, но за коллектив и родные стены женщина встала горой: «В руках грузчиков я увидела рабочие ключи и услышала, как они обсуждают, что нужно сбить краны, чтобы начался потоп и можно было вызывать аварийные службы и таким образом доказать, что наша клиника в ужасном состоянии. Но это неправда! Мы потому и не впустили их внутрь здания», - заявляет она.

Врачи предложили руководству района пожаловать в начале рабочей недели, потому что были убеждены, что несколько дней поликлиника еще выдержит и без ремонта. Но представители Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации в свою очередь пытались объяснить, что к ремонту клинику стоит подготовить уже на выходных. Тогда коллектив вызывал милицию и правозащитников – и те ночь дежурили возле здания. Юристы заявляют, что без надлежащих документов вывозить вещи из заведения в выходной день – это просто беззаконие. «Все настоящие документы - просто бумажки. Без официальных штампов, без подписей уполномоченных лиц ни один из них не имеет юридической силы, они противоречат Конституции», - говорит юрист, председатель Всеукраинской общественной организации "КУПР" [Коалиция участников оранжевой революции - УНИАН ] Сергей Мельниченко.

Его позицию разделяет и Кирилл Куликов, глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по вопросам нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.

В Верховной Раде должны создать комиссию по рассмотрению этого вопроса. Проверят состояние больницы, необходимость проведения в ней ремонтных работ и действий киевской власти. Кроме того, должен поступить и ответ от городской прокуратуры относительно законности или незаконности событий последних дней. По поручению Кабинета Министров при Министерстве здравоохранения также создали комиссию: она уже осуществила проверку медицинского заведения. В ближайшие дни ее представители должны предоставить выводы относительно целесообразности существования больницы в центре столицы.

...У главного врача после длинных переговоров со властью за закрытыми дверями случился гипертонический криз. Только после того, как к мужчине приехала "скорая", в десять вечера КАМАЗы оставили территорию поликлиники, а вместе с ней – и идею сделать капитальный ремонт. На несколько дней. Александра Золотарева, фото автора