В Украине жертвой менингита стал еще один ребенок

В Коломые на Ивано-Франковщине от менингита умер мальчик, который ходил в ясельную группу местного детского сада.

Об этом сообщает местное издание "Галка.инфо".

"В четверг ребенок был здоров, в пятницу забрали в больницу, в реанимацию. Врачи делали все, что могли, но ребенок умер", – рассказала воспитательница группы Виктория Замулинская-Жуковская.

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Родители детей, которые вместе ходили в детский сад, напуганы смертельным инцидентом. Главный врач Коломыйской детской больницы Олег Токарчук уверяет, что причин беспокоиться нет, ведь детей с похожими симптомами нет ни в Коломыйской детской больницы, ни в областных учреждениях.

Кроме того, соответствующие службы проведут обследование вероятно контактных лиц. И в соцсетях сообщают, что в реанимации, вероятно, находится еще один ребенок с признаками заболевания менингитом.

"Среди родителей начинается паника в отношении умершего ребенка из ДОУ 18. Говорят, что еще один ребенок находится в реанимации", – пишет пользователь соцсетей Алла Аннияк в сообществе "Моя Коломыя" на Facebook.