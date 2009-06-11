Что на самом деле в украинской сгущенке?

Мода на растительные жиры дошла и до молочных продуктов, много из которых из-за этого молочными назвать сложно. Сгущенка и вареное сгущенное молоко не стали исключением. Растительные жиры почти всегда есть в их составе, даже если об этом не указано на этикетке, и продукт якобы изготовлен по Госстандарту, согласно которому - это молоко, сгущенное с сахаром, изготовленное из пастеризованного, возобновленного сухого молока.

Никакие добавки наподобие растительных белков или жиров в продукте недопустимы. Конечно, сгущенное молоко с растительным жиром тоже имеет право на существование, однако оно должно иметь соответствующую маркировку. Производитель обязан указать наличие любых добавок на этикетке, однако обычно этого не делает.

Стоить такое молоко должно не дорого, ведь цена растительного жира - значительно ниже, чем молочного, да и технология его производства менее трудоемка и расходная. Часто сгущенное молоко на основе растительных масел, в составе которого совсем нет собственно молока, продают по цене настоящего. Таким образом, производители просто обводят доверчивых потребителей вокруг пальца.

Для проверки качества сгущенного молока с помощью потребителей выбрали пять торговых марок: "Первомайский молочноконсервный комбинат", "Городокконсервмолоко", "Премия", "Ичня" и "Бахмачконсервмолоко".

Результаты химической экспертизы

Неожиданностью оказалось использование всеми производителями консервантов, которые не предусмотрены техническими условиями. Больше всего злоупотребляет консервантами Ичнянский комбинат.

Что касается растительных масел, то их не содержит продукция Первомайского комбината и торговой марки "Премия" (у всех остальных образцов в составе не меньше 80% пальмового масла), но оказалось, что в сгущенке Первомайского комбината сверхнизкое содержание жира вообще.

life.pravda.com.ua