В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита

По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но из-за того, что она не делает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной.

Об этом в интервью "Главкому" сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Она уточнила, что в Украине на сегодняшний день достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.

"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", — подчеркнула Голубовская.

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Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.

Отметим, что живые вакцины производят из ослабленных патогенных микроорганизмов, которые модифицируются искусственным путем.

Убитые (или инактивированные) – это препараты, не содержащие живых микроорганизмов.

Напомним, согласно рейтингу ВОЗ, Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей. Рядом – Нигерия, Сомали и Южный Судан.