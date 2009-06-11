От чего излечит клубника

Клубника не только вкусная ягода и замечательный десерт, но и активное лечебное средство! Она улучшает аппетит, благотворно влияет на пищеварение, обладает потогонным и мочегонным эффектом, нормализует солевой обмен, утоляет жажду, способствует кроветворению. В народной медицине клубнику издавна используют при малокровии и поносе у детей.

Клубника считается прекрасным средством для лечения авитаминоза, гипертонии, подагры, атеросклероза, маточных кровотечений.

Настой из ягод клубники рекомендуется употреблять как мочегонное, потогонное и послабляющее средство. Для этого берут 2 ст. ложки свежей клубники, заваривают одним стаканом кипятка, настаивают 30 минут в термосе, процеживают и принимают по полстакана перед едой.

Кроме этого, клубника убивает возбудителей кишечной инфекции, а также стафилококки, стрептококки, пневмококки, вирусы гриппа. Настоем ягод полезно полоскать рот при стоматитах и ангинах. А настой из сухих или свежих листьев клубники помогает при кровотечении из геморроидальных узлов. Клубника хорошо очищает кишечник и кровь, помогает при ожирении, эффективно влияет на обмен йода при базедовой болезни.