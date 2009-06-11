Подписан закон о правах ребенка, над которым установлена опека

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прав ребенка, над которым установлена опека или попечительство”, принятый парламентом 21 мая.

Текст документа размещено на официальном сайте главы государства.

По закону, установление опеки и попечительства не прекращает права ребенка на получение пенсии, алиментов, возмещения вреда в связи с утратой кормильца и других социальных выплат, назначенных ребенку в соответствии с законами, а также правом собственности ребенка на эти выплаты.

Опекун самостоятельно осуществляет расходы, необходимые для удовлетворения потребностей подопечного, за счет пенсии, алиментов, возмещения вреда в связи с утратой кормильца, помощи на подопечного ребенка и других социальных выплат, назначенных на подопечного ребенка в соответствии с законами, доходов от имущества подопечного и т.п.

Единовременная помощь, назначенная опекуну, считается собственностью ребенка. Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, назначается лицам, определенным в установленном законом порядке опекунами или попечителями детей, лишенных родительской заботы. Такая помощь считается собственностью ребенка.