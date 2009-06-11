Чем опасен дефицит йода в организме

Узловой зоб предполагает наличие в щитовидной железе одного или нескольких узлов, это заболевание считается довольно распространенным и зачастую протекает бессимптомно, чаще всего обнаруживают его при проведении ультразвукового исследования совершенно случайно.

Все же лучше не рисковать и своевременно проходить подобные исследования, чтобы не допустить развития серьезных осложнений.

Причем, женщин это касается значительно в большей степени, чем мужчин, ведь узловой зоб среди женского населения встречается в десять раз чаще, особенно в возрасте, превышающем, порог в сорок пять лет.

В основе недуга лежит дефицит в организме такого важного вещества, как йод.

Причиной йододефицита может стать проживание в определенных местностях, дозы облучения, наследственный фактор, когда в семье наблюдались случаи рака щитовидки.

Для подтверждения диагноза, помимо УЗИ, проводятся анализы на гормоны щитовидной железы, таких как тиреотропный гормон, тироксин, трийодтиронин.

Проведенные обследования позволяют делать выводы о функции щитовидки, которая может быть пониженной – гипотиреоз, повышенной – гипертиреоз и нормальной – эутиреоз (чаще встречается при узловом зобе).

Лечение же назначается, исходя из размеров узла.

Если отмечается быстрый рост узлов или их размер превышает десять миллиметров, то назначают проведение биопсии, в целях исключения наличия злокачественной опухоли. А вот в случае наличия внутри узла микрокальцинатов является одним из признаков ракового заболевания. Во всех остальных случаях за больным просто ведется регулярное наблюдение.

В целях уменьшения размеров узлов врач-эндокринолог может принять решение о назначении пациенту Л-тироксина или же йодсодержащие препараты, но осуществлять их прием по собственному решению не стоит, так как при избыточном поступлении в организм йода, могут развиться другие серьезные заболевания.

Как правило, больным людям назначается специальная диета, включающая в себя продукты, содержащие йод, то есть: капусту, хурму, морскую капусту, фейхоа и т.д.

А вот любые тепловые процедуры рекомендуется свести к минимуму.

При приеме Л-тироксина учитываются возрастные категории, так как, особенно, в период менопаузы значительные дозы препарата могут привести к дефициту кальция в женском организме, а это может стать причиной остеопороза.

По этой причине, параллельно с гормональным препаратом назначается и прием кальция.

Но, как бы там ни было, тактику лечения выбирает врач, при этом, в случае наличия больших узлов, более трех-четырех сантиметров, а при их прощупывании обнаруживаются уплотнения, наблюдается их рост, при этом они еще доставляют пациенту дискомфорт, может быть рекомендовано и оперативное лечение.

В заключение, хотелось бы привести некоторые данные статистики:

- за годы своей жизни человек потребляет около чайной ложки йода;

- одномоментный прием двух-трех граммов (30 мл йодной настойки) этого вещества грозит непредсказуемыми последствиями;

- в редких, не более одного двух процентах случаев, под узловым зобом скрывается злокачественная опухоль.

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