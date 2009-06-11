Днепропетровской детской больнице подарили новое оборудование

Сегодня в Днепропетровске председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО передала от имени фонда областной детской клинической больнице современное медицинское оборудование стоимостью 475 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

В этот же день Е.ЮЩЕНКО посетила Днепродзержинск, где наградила победителей благотворительного проекта «Дети-детям» - учеников местной гимназии №11 - путевками в международный детский центр «Артек».

Ранее днепродзержинские гимназисты взяли под опеку 60 сирот «Дома ребенка». В частности, на уроках трудовой обучения ученики гимназии шьют одежду для воспитанников детского заведения.

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