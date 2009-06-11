Ющенко подписал закон о маркировке лекарств шрифтом Брайля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменения в статью 12 Закона Украины “О лекарственных средствах” о маркировке лекарственных средств шрифтом Брайля”, принятый Верховной Радой 20 мая.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Данным законом внесено изменение в статью 12 закона «О лекарственных средствах», которой предусмотрено на внешней упаковке лекарственного средства отмечать шрифтом Брайля название лекарственного средства, дозировку и врачебную форму с целью обеспечения доступности информации о лекарственных средствах для слепых и слабовидящих, что значительно облегчит этим людям их применение при лечении.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в Украине количество граждан, которые для ознакомления с печатной информацией применяют шрифт Брайля, колеблется от 45 тыс. до 50 тыс. человек, в том числе количество тотально слепых колеблется от 10 тыс. до 20 тыс. человек.

Закон вступает 1 января в 2010 г.

Кабинету Министров Украины на протяжении трех месяцев поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с принятыми изменениями.