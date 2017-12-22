"Oh, shit": украинские врачи зачитали рэп с советами, которыми часто пренебрегают больные (видео)
13:58, 22 декабря 2017Страна
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В съемках ролика приняли участие настоящие врачи, среди которых анестезиолог, иммунолог, эксперт по инфекционному контролю, эпидемиолог.
Украинские врачи зачитали рэп о важности ответственного приема лекарств и проблеме хаотичного приема антибиотиков.
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Видео записано по инициативе издания Platfor.ma, Центра общественного здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.
Так, медики зачитали рэп об истории изобретения антибиотиков, появлении резистентности бактерий и последствиях, к которым может привести безответственное употребление антибиотиков.
Ранее эксперты ООН отметили, что чрезмерное потребление антибиотиков приводит к попаданию их в окружающую среду в виде отходов и повышение устойчивости к ним.
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