"Oh, shit": украинские врачи зачитали рэп с советами, которыми часто пренебрегают больные (видео)

Украинские врачи зачитали рэп о важности ответственного приема лекарств и проблеме хаотичного приема антибиотиков.

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Видео записано по инициативе издания Platfor.ma, Центра общественного здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения.

Так, медики зачитали рэп об истории изобретения антибиотиков, появлении резистентности бактерий и последствиях, к которым может привести безответственное употребление антибиотиков.

Ранее эксперты ООН отметили, что чрезмерное потребление антибиотиков приводит к попаданию их в окружающую среду в виде отходов и повышение устойчивости к ним.