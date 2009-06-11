В Австралии стали популярными черные рынки грудного молока

Австралийки начали активно покупать грудное молоко на черном рынке.

Женщины, у которых по каким-либо причинам отсутствует грудное молоко, вынуждены обращаться к услугам частных лиц, чтобы приобрести молоко для кормления своих детей. Эта тенденция была вызвана нехваткой в стране официальных банков молока.

По словам основателя одного из таких банков Мареи Райан, подобные хранилища могут обеспечить лишь потребности матерей, проживающих поблизости. К прмеру, в банк Gold Coast пришло более 160 запросов на грудное молоко от женщин из штата Новый Южный Уэльс.

Австралийки, избегая искусственное вскармливание, размещают частные объявления о покупке грудного молока. Однако, приобретая молоко в частном порядке, женщины рискуют заразить своих детей такими заболеваниями как гепатит или СПИД, говорится в статье.

Представитель австралийской Ассоциации кормящих матерей Кэри Вуд заявила, что организация не одобряет продажу и покупку молока частными лицами. По ее словам, в 2007 году организация просила правительство разобраться в ситуации с государственными банками молока. Вуд также добавила, что приобретая молоко у доноров, женщинам необходимо знать результаты их анализов на различные инфекции.

medportal.ru